L’ombra del Coronavirus mette in allarme le boutique del lusso di Roma e Milano. Una preoccupazione, generata dall’emergenza sanitaria in corso, che in questi giorni sta lambendo uno dei settori fondamentali del Made in Italy, quello del lusso e dello shopping nei principali distretti italiani. “Purtroppo rischiamo di registrare una diminuzione di cifre e presenze legate agli acquisti da parte di clienti cinesi – spiega all’Adnkronos Maria Letizia Rapetti, presidente della Nuova Associazione Babuino, che annovera tra i suoi membri alcuni dei nomi più prestigiosi del lusso mondiale -. Nei giorni scorsi abbiamo già riscontrato un rallentamento e tutte le problematiche relative a questa epidemia”.

