– Recber Rustu, ex portiere della nazionale turca e colonna di Besiktas e Fenerbahçe, nonché ex estremo difensore del Barcellona, è in condizioni gravi a causa del Covid-19. L’annuncio è stato dato dalla moglie Isil: Rustu è ricoverato in ospedale a Istanbul. Il 46enne era finito nel mirino dei social network in seguito alla sua decisione di non mettersi in quarantena al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, dove potrebbe aver contratto il coronavirus. Non solo i media locali ma anche il quotidiano spagnolo Marca affermano che l’ex portiere è in condizioni critiche. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’ospedale di Istanbul, mentre la Turchia segue gli sviluppi con il fiato sospeso: Rustu è ancora il recordman di presenze in nazionale (120) e prese parte, da protagonista, alla spedizione mondiale del 2002, chiusa al terzo posto.