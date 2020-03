Eureka, azienda che produce macinacaffè e macina-dosatori per il canale professionale, continua la produzione nello stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze) e attua misure straordinarie a sostegno dei propri dipendenti. Dopo la completa sanificazione dei locali produttivi, il lavoro è ripreso a pieno regime. Importanti le misure di sicurezza adottate per rendere confortevole e sereno l’ambiente di lavoro. I turni di ingresso sono stati scaglionati in tre diversi gruppi per diluire l’accesso ai locali, le postazioni di lavoro sono transennate per la corretta distanza tra le persone, che sono state dotate di tute da lavoro speciali, mascherine, protezioni sovra scarpe e prodotti per l’igiene e la disinfezione. Ogni mattina, un’infermiere professionale misura la temperatura ai lavoratori in ingresso e le pause durante il lavoro sono state raddoppiate.

