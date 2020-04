“L’invio di informazioni da remoto a tutti i dipendenti”. E’ stato questo il primo passo verso lo smartworking di Epipoli, attivo nel mercato del fintech da quasi 20 anni, primo gruppo a introdurre le giftcard in Italia, e il primo a lanciare una prepagata Mastercard in Europa Continentale. “Noi di Epipoli – dice all’Adnkronos/Labitalia Pina Panunzio, marketing e partnership director di Epipoli – abbiamo attivato lo smartworking fin da subito”. “Domenica 23 febbraio – racconta – il direttivo ha deciso che occorreva non sottovalutare la diffusione del Covid19 e, fin dal giorno dopo, tutti i reparti per cui non era necessaria la presenza in ufficio hanno iniziato a lavorare da casa. Il nostro reparto operations si è attivato immediatamente: sono state inviate istruzioni a tutta l’azienda e sono state installate le vpn da remoto”.



