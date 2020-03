di Roberta Lanzara

“Che sia Carlo d’Inghilterra o il principe Alberto di Monaco o il signor Rossi sono tutti esseri umani. Io guardo all’Italia, a chi ha perso i propri cari, a chi lavora giorno e notte rischiando la vita per noi ed a tutti quelli che stanno facendo un enorme lavoro a garanzia della nostra quotidianità”. A parlare con l’Adnkronos, commentando il contagio da Covid- 19 di Carlo d’Inghilterra, erede al trono della corona britannica, è Emanuele Filiberto di Savoia che aggiunge: “Sono dispiaciuto per Carlo ed Alberto ma lo sono molto, se non molto di più per i morti e gli infetti italiani. Io penso a loro”.

