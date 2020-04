Un anticorpo recuperato dal sangue di un sopravvissuto all’epidemia di Sars nei primi anni del 2000 ha rivelato una potenziale vulnerabilità del nuovo coronavirus che causa Covid-19. Lo rivela uno studio condotto dagli scienziati dello Scripps Research Institute di La Jolla, insieme a colleghi dell’Università di Hong Kong. Lo studio, pubblicato oggi su ‘Science’, è il primo a mappare l’interazione di un anticorpo umano con il nuovo coronavirus a risoluzione quasi atomica. Sebbene l’anticorpo sia stato prodotto in risposta a un’infezione da Sars (sindrome respiratoria acuta grave), causata dal virus SarS-CoV, reagisce in modo crociato con il nuovo coronavirus ‘cugino’ Sars-CoV-2, causa della pandemia in atto.

Fonte