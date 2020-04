Nel mirino del nuovo coronavirus, non siamo tutti uguali. Ci sono persone che possono ammalarsi in modo più grave di altre, ed esistono ‘spie’ che permettono di riconoscerle e proteggerle. Indicatori particolarmente importanti in vista della fase 2 dell’emergenza Covid-19, quando l’avvio della ripresa si accompagnerà a una ricircolazione del virus da monitorare rigorosamente. A disegnare l”identikit’ di chi corre rischi maggiori è uno studio dell’ospedale San Raffaele di Milano, basato sull’analisi di dati relativi a quasi 1.000 pazienti ricoverati e seguiti nei reparti e nelle terapie intensive dell’Irccs del gruppo San Donato.

