Il ministro Dario Franceschini illustra punto per punto le risorse finanziarie che il dl Rilancio assegna a due tra i settori più penalizzati dall’emergenza, il turismo e la cultura, ma solo alla fine arriva il riferimento ai protocolli, che operatori e aziende attendono per sapere quando e come ripartire. “Stiamo lavorando con il Comitato tecnico scientifico e le associazioni di imprese e gestori – dice il titolare del Mibact – i protocolli conterranno misure prescrittive e raccomandazioni. Lasceremo cioè in parte a Regioni e gestori di organizzare le attività in modo che sia garantita la sicurezza”.

Ma Franceschini, in chiusura, ha fatto riferimento indiretto al caso della Germania, che ha riaperto le frontiere ma non a Italia e Spagna. “Iniziative singole dell’Italia, con diversi colloqui bilaterali con il commissario europeo al turismo e con vari ministri dei singoli Stati, con documenti scritti per chiedere che ci siano regole uniformi a livello europeo per il passaggio delle frontiere dei turisti, per evitare che ci siano accordi bilaterali tra i Paesi. Questo è l’impegno dell’Unione europea e quello che noi dobbiamo sostenere. È chiaro che poi ci sarà il monitoraggio totale del dato epidemiologico nelle singole regioni e nei singoli Paesi ma mi pare che l’Unione vada in questa direzione e cioè di regole comuni e non di una malsana concorrenza tra i singoli Paesi”.

Per quanto riguarda gli spettacoli, Franceschini specifica: “Ci saranno regole più rigide per quanto avviene nei luoghi chiusi, meno per eventi all’aperto. Chi ha organizzato spettacoli al chiuso potrà riconsiderare di investire sulla valorizzazione delle piazze e dei tanti luoghi italiani che possono essere riscoperti. Potrà essere un’estate creativa, in cui sperimentare modalità diverse”.

“Ci sarà un monitoraggio continuo sulla ripartenza – sottolinea il ministro – sia le misure di sostegno economico, sia quelle per la sicurezza sanitaria andranno via via rimodulate e differenziate a seconda di come riprenderanno i vari settori, per questo siamo in contatto costante con le organizzazioni di categoria. Quanto fatto con il decreto – ribadisce – è però importante. la crisi ha fatto emergere la consapevolezza che turismo e cultura sono di importanta strategica e caratterizzano il sistema Paese”. Franceschini annuncia anche che Parma, capitale europea della cultura in questo anno sfortunato, lo resterà anche per il 2021.

“Chissà se riprenderemo a fare conferenze stampa tradizionali”, esordisce Franceschini nel collegarsi online. Poi riepiloga con l’aiuto di slide i valori delle misure economiche: “Abbiamo stanziano 5 miliardi per interventi nel settore, divisi tra 4 miliardi per il turismo e 1 per la cultura”. Comincia poi a illustrare il bonus vacanze, 2,4 milioni di euro in tax credit che “aiuteranno milioni di famiglie nel turismo di prossimità”. “Ci sono contributi fino a 500 euro per chi fa vacanze in Italia. Il contributo è a partire da 150 euro per una singola persona, 300 euro per una coppia e 500 euro per una famiglia. Questa misura significa immettere liquidità nelle strutture ricettive, compresi campeggi, agriturismo, bed & breakfast, ma poi chi vi soggiornerà sosterrà anche attività come ristoranti e attività commerciali sui territori”. In accordo con il piano di delocalizzazione e sostenibilità del turismo, punto di forza dei mandati di Franceschini, il ministro annuncia 20 milioni al fondo di promozione turistica per la valorizzazione di luoghi meno conosciuti.

Oltre alle misure di carattere fiscale (esenzione Irap, tax credit affitti del 60%, credito d’imposta al 60% per le spese sostenute per le sanificazioni, l’esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico e la sospensione dei versamenti previdenziali), Franceschini sottolinea il sostegno a imprese a rischio di acquisizione: “Il fondo turismo di 150 milioni di euro con una copertura per il 2020-21 con cassa depositi e prestiti è molto importante, perché corriamo il rischio che strutture alberghiere ora in crisi, ma che hanno un sicuro ritorno sul mercato siano oggetto di scalate complicate, proprietà estere o fondi poco trasparenti. Il fondo potrà rilevarle e rimetterle sul mercato quando la crisi sarà passata”.

“Alcuni settori ripartiranno faticosamente o non ripartiranno questa estate – osserva Franceschini – per questo c’è un fondo di 210 milioni di euro che varrà per il settore del libro, dell’editoria, degli spettacoli, dei grandi eventi, delle mostre, delle fiere annullate e dei musei non statali. C’è poi un ulteriore fondo di 100 milioni di euro per coprire parzialmente le entrate dei musei statali. Quelle di siti come Colosseo, Uffizi e Pompei servivano per mantenere anche altri luoghi e questo fondo di 100 milioni servirà per attraversare questo deserto”.

A margine della conferenza stampa, la sottosegretaria Anna Laura orrico ha osservato: “Era necessario dare un segnale forte di attenzione al mondo della cultura, sia ai lavoratori che alle imprese. Importante è l’aumento da 130 a 245 milioni del fondo di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo introdotto con il decreto “Cura Italia”, che consente di dare maggiore sostegno all’intera filiera, e importante è l’istituzione del fondo cultura da 100 milioni, aperto anche ai privati, per promuovere investimenti in favore del patrimonio culturale materiale e immateriale. Aiuterà le imprese culturali ad accedere al credito bancario e permetterà ai privati di investire sapendo di avere al fianco il pubblico”.