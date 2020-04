Affrontare il tumore ai tempi del Coronavirus. Non c’è dubbio che si tratti di un’esperienza ricca di emozioni da ricordare magari mettendola ‘nero su bianco’. Ed è per questo che la V edizione del “Premio Federica – Le parole della vita” di Fondazione Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica) include una sessione speciale dedicata proprio “…Ai tempi del coronavirus”.

Raccontarsi durante l’epidemia

Il Premio Federica è da sempre occasione di espressività e di aiuto per pazienti, medici, operatori e caregiver, ma questa sessione speciale consentirà loro di affrontare l’esperienza con un doppio nemico in campo: uno noto e visibile, il tumore, un altro molto più nascosto, ma non meno subdolo e pericoloso, il Covid-19. “Il premio Federica – spiega la presidente di Fondazione Aiom, Stefania Gori, che dirige il Dipartimento di oncologia medica all’Irccs Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar di Valpolicella – è sempre vicino ai pazienti, ai caregiver, ai familiari, agli operatori che lavorano nel settore oncologico. Anche in questo periodo in cui il Coronavirus impone stringenti regole di vita e detta nuovi ritmi, incute paura ma fa anche scoprire nuovi affetti, concede del tempo libero magari prima impossibile, scrivere può rappresentare un modo per vincere timori e paure”. Insomma, la scrittura diventa ancora una volta ‘terapia’ dell’anima. “Questa sessione speciale ‘…Ai tempi del coronavirus’, che si affianca al premio tradizionale – prosegue Gori – è stata pensata proprio perché medici e pazienti stanno vivendo questo periodo con grande apprensione”.

Come partecipare

I manoscritti potranno essere inviati sin d’ora e fino ad agosto. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 ottobre 2020 alla Gran Guardia di Verona, con un premio dedicato al ricordo della giornalista Nadia Toffa. “Invitiamo dunque le persone coinvolte a partecipare, raccontarci quali sentimenti provano, come vivono questo periodo di forzata ma necessaria quarantena, coinvolti, ognuno a suo modo, anche nella gestione e cura di una malattia oncologica”, conclude Gori. Fino al 31 agosto 2020 pazienti oncologici, familiari, caregivers, operatori professionali del settore oncologico possono inviare le produzioni letterarie scrivendo a premioletterariofederica@fondazioneaiom.it, scegliendo tra una composizione narrativa (racconto, testimonianza, diario, fiaba, lunga da un minimo di 1 a un massimo di 5 cartelle) o poetica (da un minimo di 1 ad un massimo di 5 poesie). Il regolamento e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.fondazioneaiom.it. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 ottobre 2020 alle ore 17 al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Nel corso dell’evento sarà consegnato anche un Premio Speciale dedicato al ricordo di Nadia Toffa.







Fonte