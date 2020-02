Mascherine oggetto di polemiche fra governo e regioni in tempi di emergenza coronavirus. Ma servono davvero a proteggersi? Non se si è sani, almeno secondo gli esperti. A ricordarlo oggi è stato Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato esecutivo dell’Oms, nominato consigliere del ministero della Salute e coordinatore delle relazioni con gli organismi sanitari internazionali. “Le mascherine – ha detto – non servono a proteggere le persone sane, servono a proteggere le persone malate” e “i sanitari”. Quelle di garza che vanno a ruba, ha spiegato ancora Ricciardi, “servono come misura di precauzione. Quelle sofisticate, che hanno dei filtri, servono a proteggere gli operatori sanitari”.

Dal canto suo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se si sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e laddove siano presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

