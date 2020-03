(di Rossana Lo Castro) –“Mi sento quasi a lutto. Per noi è una tragedia“. Daniela Lo Verde è una preside in trincea. Da sette anni è a capo dell’istituto comprensivo Giovanni Falcone nel quartiere Zen 2, a Palermo. Scuola di frontiera la sua, “presidio di protezione e sicurezza” dice lei con un sorriso dolce e una tempra non comune. Negli anni ha affrontato la diffidenza del quartiere prima, i raid dei vandali nell’istituto poi. Senza mai arretrare di un millimetro. Sempre accanto ai ‘suoi’ ragazzi. “Io vivo per e con i miei alunni, non so stare senza – racconta all’Adnkronos -. Sa qual è la verità? Noi abbiamo bisogno di loro tanto quanto loro di noi”. Un rapporto simbiotico. Che in un quartiere a rischio come lo Zen 2 è fatto di presenza e fiducia. Ecco perché lo stop alle lezioni fino al 15 marzo deciso dal Governo Conte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus la preoccupa.

