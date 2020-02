La procura di Milano ha aperto un fascicolo contro alcuni audio che stanno diffondendo delle fake news in un momento in cui è pieno allarme per la diffusione del Coronavirus. In particolare, nel mirino dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco, c’è un file in cui una voce femminile fa riferimento ad alcune informazioni riservate avute perché “il marito di una sua amica lavora in regione”, dove si svela di una “quarantena per i paesi intorno a Milano”, misura poi da estendere anche alla città capoluogo “quindi tutti negozi chiusi, organizzatevi con la spesa, fate le scorte perché se chiudono tutto, chiudono tutto per almeno un mese perché la situazione non è come la dicono i telegiornali, hanno perso il controllo del virus”.

