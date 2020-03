“Fuori dalla legalità e addirittura nella violenza non si può parlare di protesta si deve parlare semplicemente di atti criminali”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel suo intervento al Senato sulla situazione nelle carceri durante l’emergenza coronavirus, sottolineando come lo “Stato non indietreggia”. “Lo dico anche per sottolineare che in le immagini dei disordini e gli episodi più gravi sono ascrivibili a una ristretta parte dei detenuti – ha continuato – la maggior parte di essi infatti ha manifestato la propria sofferenza e le proprie paure corresponsabilità e senza ricorrere alla violenza”.

