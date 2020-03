Coronavirus e anziani, come comportarsi? A dettare le regole è l’Istituto Superiore di Sanità, che in base ai nuovi dati epidemiologici ha tracciato un ‘identikit’ delle persone a rischio: età media intorno agli 80 anni, il più delle volte con patologie pregresse. Ecco quindi che dal ministero della Salute e dall’Iss arrivano le indicazioni da seguire. “Le analisi che stiamo conducendo mostrano che i pazienti deceduti sono soprattutto anziani, in media 81 anni, l’80% ha più di due patologie, il 60% ne ha più di tre, soltanto il 2% non ha nessuna patologia”, ha detto il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i nuovi dati epidemiologici presentati dalla Protezione civile il 7 marzo scorso. Ad oggi, infatti, il 16% dei deceduti nel nostro Paese ha tra i 60-69 anni, il 30% tra 70-79, il 42% tra 80-89 e il 6% più di 90 anni d’età.

