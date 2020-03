“Sto molto meglio, dopo alcuni sintomi avuti un paio di giorni fa ora sto meglio. Sto cercando di provare ad allenarmi, quando provavo in quei giorni sentivo che dopo cinque minuti non riuscivo a fare niente, mi affaticavo velocemente e mi facevano male i muscoli. Ora sto meglio e anche la mia fidanzata Oriana”. Lo ha detto Paulo Dybala parlando in videochat durante il programma televisivo di JTV, “A casa con la Juve”, a qualche giorno di distanza dalla sua positività al coronavirus.

Durante il programma su JTv Dybala ha svelato una delle sue grandi passioni, la collezione di magliette. “Ne custodisco gelosamente – ha detto l’attaccante – e qui ne ho tre alle quali sono particolarmente legato quella di Buffon dei 120 anni della Juventus, quella di Messi e quella di Ronaldo. E’ una fortuna giocare con due grandissimi campioni come Gigi e Cristiano”.