Aumenta il numero delle trasmissioni che si svolgono senza il pubblico in studio da Milano complice l’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda Mediaset, dopo ‘Le Iene’ anche ‘Live – Non è la D’Urso’ andrà in onda senza il pubblico. Lo fa sapere la stessa conduttrice, che sui social scrive: “In rispetto dell’ordinanza della regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera live #noneladurso andrà in onda in diretta e senza pubblico in studio, una scelta che condivido totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma”.

