Il virus ha messo a segno un altro brutto colpo contro le forze armate. Dopo avere contagiato una decina di alti ufficiali, incluso il comandante in capo dell’Esercito e provocato la morte di un colonnello, adesso ha costretto alla quarantena gli equipaggi di due navi militari. Si tratta della San Giorgio e della San Giusto, due delle unità più importanti della nostra flotta, indicate tra i possibili strumenti a sostegno della Protezione Civile.

L’allarme è scattato dopo che due militari, probabilmente del reparto di fucilieri di marina, sono stati riscontrati positivi: uno è ricoverato nell’ospedale Perrino di Brindisi. Dieci giorni fa avevano partecipato a un’esercitazione, vivendo a bordo delle due navi. Per questo la Marina militare ha “immediatamente adottato provvedimenti restrittivi a tutela della salute del personale, dei familiari e della cittadinanza, segnalando a scopo quarantenario gli equipaggi delle due navi alle autorità sanitarie”. Adesso circa trecento uomini e donne sono in isolamento nei loro alloggi o all’interno delle caserme. La San Giorgio e la San Giusto restano completamente vuote, ormeggiate e sorvegliate nel porto di Brindisi. Non è stato deciso quanto a lungo proseguirà questa situazione, anche perché è difficile condurre la sanificazione completa di navi così grandi.

Si tratta di due portaelicotteri, in pratica delle portaerei in miniatura, lunghe 135 metri e con un dislocamento di oltre 7900 tonnellate. Ciascuna ha un equipaggio composto da 17 ufficiali e 146 tra graduati e marinai. La loro missione è quella di condurre operazioni di assalto dal mare, utilizzando 4 elicotteri e due mezzi da sbarco lunghi più di 18 metri che entrano nel ventre della nave grazie a un bacino allagabile. Per questo a bordo c’è spazio per ospitare fino a 350 “marò” del reggimento San Marco e una trentina di veicoli, inclusi i cingolati anfibi. E ci sono strutture mediche complete: sala operatoria, ambulatorio, gabinetto radiologico.

L’ampia disponibilità di posti letto e del grande garage interno – ben duemila metri quadrati – rende queste navi strumenti perfetti per gli interventi di Protezione civile, permettendone in poco tempo la trasformazione in ospedali naviganti o agendo per costruire strutture da campo a terra. La San Giorgio nel 1999 ha partecipato ai soccorsi delle popolazioni terremotate della Turchia, mentre la San Giusto nel 2003 prese posizione a largo di Stromboli durante l’eruzione del vulcano, pronta per mettere in salvo gli abitanti. La mobilitazione di queste unità era stata valutata nei giorni scorsi per fronteggiare la crescita dei contagi, con l’ipotesi di schierare le “Classe Santi” nelle località del Sud più carenti di strutture sanitarie. Ma adesso San Giorgio e San Giusto sono fuori gioco.

Fortunatamente resta la possibilità di utilizzare la San Marco, che è primariamente dedicata a questa funzione e viene gestita anche con fondi del ministero dell’Interno. Rispetto alle altre due, la San Marco è predisposta come quartier generale per attività di soccorso e ha attrezzature mediche potenziate: una risorsa decisiva alla luce dell’emergenza che rischia di dilagare nel Paese. Come ricorda proprio oggi la pagina Facebook della Marina: “Anche quando le onde diventano più grosse, un equipaggio unito mantiene la rotta. Credi anche tu che nei momenti difficili l’unione fa la forza?”