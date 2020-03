Dal 23 febbraio continuano ininterrottamente a lavorare nelle aziende di distribuzione o nei magazzini, e a guidare in giro per l’Italia per far rifornire farmacie, parafarmacie e strutture sanitarie di farmaci, dispositivi medici e ogni prodotto necessario. Sono i distributori farmaceutici che a quasi un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, lanciano un grido d’allarme: “E’ indispensabile che venga assicurata la fornitura di mascherine e prodotti collegati alla sicurezza” dei lavoratori, altrimenti “c’è il rischio che i distributori non possano più svolgere regolarmente il servizio pubblico cui sono chiamati” e che si interrompano le consegne nelle farmacie italiane.

Fonte