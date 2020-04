“Ancora un altro scandalo per il Pio Albergo Trivulzio. Dopo Tangentopoli e Affittopoli ora si parla di occultamento della diffusione del covid -19 tra gli oltre mille e 300 anziani all’interno del polo geriatrico più importante d’Italia. Elemento comune di questi scandali è che immobili, donati nei secoli all’Ipab e destinati a mantenere il patrimonio e a erogare beneficenza, sono stati dati in locazione oppure venduti all’asta a prezzi irrisori. Complice chi ha gestito e continua a gestire con poca visione e estrema ingordigia il patrimonio degli enti benefici italiani”. E’ quanto ha raccontato all’Adnkronos, Polimnia Attolico Trivulzio, discendente di Antonio Tolomeo Trivulzio che alla morte, avvenuta nel 1767, dono’ il suo palazzo in via della Signora a Milano realizzando la prima istituzione caritatevole moderna, non religiosa, che avrebbe dovuto occuparsi dei poveri e degli indigenti, secondo le sue istruzioni.

Fonte