“Qui abbiamo paura, c’è un po’ di panico. Lavoriamo con il ragazzo che è stato ricoverato“. Lo afferma all’Adnkronos un dipendente dell’Unilever di Casalpusterlengo, rimasto negli uffici della multinazionale in attesa dei tamponi per verificare eventuali nuovi casi di coronavirus, dopo quello del manager 38enne ricoverato a Codogno. Nella sede dell’azienda, a quanto apprende l’Adnkronos, sono arrivati medici e il personale specializzato per verificare con tamponi eventuali casi di contagio. Il dipendente, che preferisce restare anonimo, spiega che “al momento siamo circa un centinaio negli uffici di Ricerca e Sviluppo. Aspettiamo di capire quali sono le procedure”.

