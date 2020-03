“Da oggi la coppia di cinesi lascia definitivamente lo Spallanzani e sarà trasferita al San Filippo Neri per far completare la riabilitazione neuromotoria alla donna”. Così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, e un tweet dell’assessorato regionale alla Sanità. “E’ una notizia positiva che deve rendere orgogliosi tutti gli operatori sanitari italiani”, ha aggiunto. I coniugi cinesi, provenienti da Wuhan, arrivati in Italia per turismo sono stati i primi ad essere ricoverati in Italia perchè ufficialmente positivi al coronavirus.

Coronavirus, dimessa dallo Spallanzani la coppia di cinesi primi contagiati in Italia: ””Italy, we love you” in riproduzione….

Era lo scorso 30 gennaio e l’annuncio della presenza della coppia infetta in Italia, in un albergo nel centro storico della Capitale, era stato dato in conferenza stampa dal premier Conte: “Sono confermati due casi in italia di persone contagiate da coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi”. E quello giorno stesso aveva annunciato il blocco del traffico aereo diretto da e per la Cina.

La coppia cinese, marito e moglie rispettivamente di 66 e 67 anni, sono stati curati allo Spallanzani. Provenivano dalla provincia di Wuhan ed erano arrivati lo scorso 23 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa.

Coronavirus, contagiati a Roma due turisti cinesi. I clienti dell’hotel: “Abbiamo paura, ma stiamo bene” in riproduzione….

Insieme a tutta la loro comitiva si erano spostati per un tour nelle province italiane che aveva toccato tra le varie destinazioni del nord Italia. E avrebbero dovuto proseguire per il sud Italia. Il primo ad accusare i sintomi era stato il marito, mentre la donna, positiva ma asintomatica, ha sviluppato la malattia nei giorni successivi.

