“Domenica avevo la febbre, che martedì mattina è arrivata a più di 39. Avere la febbre proprio questa settimana… A quel punto chiamo la dottoressa di base”. Diego Bianchi racconta in diretta a ‘Propaganda Live’ la sua esperienza all’ospedale Spallanzani di Roma dove si è sottoposto al tampone per il coronavirus. “Mi fa un po’ di domande, tra cui ‘ma lei di recente è stato a contatto con qualcuno proveniente dalle zone colpite dal coronavirus?’ – racconta Zoro – rispondo di sì, perché sono stato in provincia di Cuneo due settimane fa per un servizio e lì ho intervistato in particolare una ragazza tornata dalla Cina due settimane prima”.

“A quel punto mi sono messo in contatto con lo Spallanzani – aggiunge – che mi ha fatto andare lì. Sono andato lì come paziente ma con il telefonino ho ripreso il mio isolamento”.

Bianchi, risultato negativo a entrambi i tamponi, in un video mostra la sua esperienza in ospedale.

