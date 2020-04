In Lombardia 9 pazienti guariti dal nuovo coronavirus si sarebbero ripositivizzati dopo la guarigione e dopo i due tamponi negativi. Episodi simili vengono tenuti sott’occhio in questi giorni in Corea del Sud, dove di questi casi ne hanno contati poco meno di 200, ma gli esperti locali hanno precisato che in nessun caso è stato rilevato che pazienti risultati nuovamente positivi abbiano contagiato altre persone. I casi lombardi si sarebbero registrati tra Lodi e Cremona. A questo proposito l’Asst di Lodi precisa però in una nota che “non risulta che qualcuno si sia ammalato due volte”. Su questo tema interviene anche l’infettivologo dell’Asst, Angelo Regazzetti: “La positività del tampone dopo due risultati negativi potrebbe essere l’espressione, specialmente in un soggetto ormai asintomatico, di una persistenza di Rna virale e non necessariamente di virus replicante“, puntualizza.

