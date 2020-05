Da Aifa li definiscono risultati “incoraggianti”. Sono i primi ad arrivare per uno studio clinico approvato dall’Agenzia italiana del farmaco da quando è iniziata l’epidemia. Riguardano il tocilizumab, un medicinale normalmente usato contro malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide. A far partire lo studio è stato l’Istituto tumori di Napoli e il farmaco lo ha distribuito gratuitamente il produttore, la Roche. L’utilizzo riguarda persone in condizioni serie, cioè in una fase della malattia avanzata, da trattare in terapia intensiva.

Va subito detto che non si tratta di uno studio a doppio braccio, cioè comparativo e randomizzato, di quelli in cui si confronta l’efficacia di un medicinale attraverso due gruppi di pazienti, uno che lo prende e l’altro che non lo prende, dopo essere stati selezionati casualmente. Per questo i risultati aspettano una conferma da un’altra ricerca, sempre autorizzata da Aifa. “Lo studio clinico non comparativo su tocilizumab è stato realizzato in condizioni di emergenza, in un contesto di elevate aspettative e assenza di trattamenti efficaci”, dicono dall’Agenzia. In questo caso per motivi etici il farmaco è stato dato a tutti coloro che ne avevano bisogno. “I risultati suggeriscono una moderata riduzione della mortalità”, è la conclusione. In particolari si osservano più effetti positivi sulla mortalità a 30 giorni. I risultati “statisticamente significativi, dicono che la letalità dopo un mese tra i pazienti che hanno preso il tocilizumab è stata del 22,4%, contro quella, ipotizzata a priori in base ai dati dell’Istituto superiore di sanità proprio perché non esisteva un gruppo di controllo che non ha utilizzato il medicinale, del 30%. A 14 giorni invece i valori sono meno significativi, perché chi ha assunto il medicinale ha avuto una mortalità del 18,4% contro il 20% atteso sempre in base ai dati dell’Istituto. Non è abbastanza per rivelare una qualche utilità.

Si tratta di risultati, dice la stessa Aifa, che andranno valutati alla luce degli studi randomizzati, che appunto prevedono un gruppo di controllo parallelo, attualmente in corso in Italia. Per ora “non si ha una prova definitiva di efficacia del tocilizumab in pazienti con polmonite da Covid 19”. Come si vede, tra l’altro, al momento si discute di percentuali di riduzione della mortalità contenute. Certamente importanti perché si tratta di vite salvate ma che indicano il tocilizumab come un potenziale strumento importante per curare i malati gravi di Covid, ma per adesso non ancora risolutivo. Intanto lo studio segna una grande novità. E’ stato il sistema pubblico a rispondere per primo all’esigenza di indagare l’efficacia di un farmaco. I risultati preliminari quindi dimostrano la capacità di strutture del servizio sanitario nazionale, guidate da un’agenzia pubblica come Aifa, di lavorare per dimostrare come funzionano i farmaci anche senza l’industria, che ha solo messo a disposizione il medicinale. Anche questa è una novità dettata dall’emergenza del coronavirus.