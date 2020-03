Marcia indietro del presidente dell’Ordine dei biologi. Vincenzo D’Anna, dopo aver annunciato le sue dimissioni, le ritira. E questo, afferma, dopo aver ricevuto “petizioni plurime” da parte di colleghi biologi. “In esito ad un approfondimento sull’art. 39 della legge 396/1967, cioé la norma che disciplina le modalità di nomina delle varie cariche in seno al Consiglio dell’Ordine – si legge in una missiva di D’Anna – mi è stato fatto rilevare che la legge non prevede alcun meccanismo di sostituzione del Presidente se non per assenza o impedimento, il che fa anche dubitare della stessa ammissibilità delle dimissioni da tale carica slegate dalla contestuale rinuncia anche a quella di consigliere”.

