“Oggi registriamo un dato di 28 casi positivi, 21 guariti e 7 decessi. Continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.100 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 218mila“. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “I dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 30.900 mascherine chirurgiche, 14.000 maschere Ffp2, 4.800 maschere Ffp3, 2.500 camici impermeabili, 2.800 tute idrorepellenti, 83.000 guanti”, conclude l’assessore.

