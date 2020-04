“Oggi registriamo un dato di 80 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58″. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della regione Lazio Alessio D’Amato in una nota al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Nel Lazio non c’è stata nessuna situazione analoga alla Lombardia. Per numeri e per metodo. L’Iss ha certificato che il numero dei decessi nelle Rsa del Lazio è 18 volte inferiore a quello della Lombardia. Nel metodo perché la Lombardia, non avendo più posti in ospedale, ha spostato i ricoveri nelle Rsa. Nel Lazio non c’è mai stato e non c’è questo problema”.

