di Federica Mochi

La maglietta del momento ha un grande microbo verde stampato sopra e la scritta ‘I survived Coronavirus 2020’. O la ‘W’ che sta per Wuhan, certo, la megalopoli dalla quale è partita l’epidemia, ma anche la raccomandazione: ‘Wash your hands’. Mentre l’Italia (e il mondo) si trova a fare i conti con Covid-19, in questi giorni di tensione, le magliette, ovviamente, stanno andando a ruba online. Così come tazze, cuscini, adesivi e altri gadget spuntati come funghi sui principali canali di e-commerce per ironizzare (e fare soldi) sul Coronavirus. Vendute a poche decine di euro, le t-shirt sono già popolarissime.

