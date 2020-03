ROMA – Il mondo del calcio italiano è in prima fila nel tentativo di aiutare il Paese nella battaglia contro la diffusione del Covid-19. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha lanciato la campagna “Le regole del gioco” nel tentativo di sensibilizzare i cittadini sui comportamenti da tenere in un momento di così grande difficoltà. Si parte dalle 11 regole da seguire, con testimonial d’eccezione: da Roberto Mancini e Milena Bertolini, c.t. della Nazionale maschile e femminile, fino alle stelle delle due selezione. Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Jorginho, Nicolò Zaniolo, Federico Chiesa e Ciro Immobile da una parte, Alia Guagni, Manuela Giugliano e Cristiana Girelli dall’altra, con i capitani Giorgio Chiellini e Sara Gama a cui sarà affidata la chiusura della campagna.

Rispettare la distanza minima di un metro; restare in casa; lavare bene le mani; aiutarsi a vicenda; evitare assembramenti in luoghi chiusi; essere tutti più responsabili; verificare le fonti di informazione, limitare gli spostamenti; cercare di fare attività motoria in casa; provare a mantenere il buonumore; tenere duro. La campagna vuole sostenere inoltre gli istituti ospedalieri italiani e la Figc ha donato 100.000 euro al Lazzaro Spallanzani di Roma. “Grazie al coinvolgimento delle Azzurre e degli Azzurri – dichiara il Presidente federale Gabriele Gravina – la FIGC intende dare il proprio contributo nel promuovere comportamenti responsabili, sostenere moralmente il personale sanitario che sta fronteggiando questa emergenza, con grande professionalità e disponibilità, e supportare economicamente le strutture ospedaliere. Il calcio può fare molto anche quando non scende in campo, con #leregoledelgioco invitiamo tutti gli italiani a giocare e a vincere insieme la partita contro il Coronavirus”.

Le iniziative dei grandi club

Proseguono le raccolte fondi organizzate dalle società della Serie A. La Juventus, primo club ufficialmente colpito con Daniele Rugani positivo al Covid-19, continua a pubblicare sui social brevi video di esponenti di spicco del club che sostengono la campagna di donazione promossa dalla regione Piemonte “Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus”. Si può donare direttamente dai link pubblicati dai profili social del club, al momento sono stati raccolti poco più di 380.000 euro.

I calciatori della Lazio seconda in classifica stanno invece lanciando messaggi in merito alla donazione del sangue: Francesco Acerbi prima e Marco Parolo poi sono i volti che, finora, si sono rivolti ai tifosi biancocelesti e non per l’emergenza sangue che sta colpendo la Regione. L’Inter si è esposta con un crowdfunding dedicato all’ospedale Sacco di Milano, utilizzando come testimonial il tecnico Antonio Conte, il tutto dopo aver donato 300.000 mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. La società ha inoltre consegnato 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del Sacco di Milano.

Imponente anche la campagna lanciata dai propri profili social dalla Roma, che con la fondazione Roma Cares è al fianco del Lazzaro Spallanzani: Edin Dzeko è il volto più attivo tra quelli ancora in giallorosso ma sono tanti gli ex romanisti ad aver partecipato alla campagna, da Cafu a Vincent Candela passando per Radja Nainggolan, David Pizarro e Vincenzo Montella. L’Atalanta si è schierata con Cesvi nella campagna per l’Ospedale di Bergamo: Gian Piero Gasperini è il testimonial della campagna “Vicini davvero”, mentre Josip Ilicic ha donato il pallone della sfida con il Valencia in cui ha segnato quattro gol al Giovanni XXIII di Bergamo. Attivo anche il Milan, che con Fondazione Milan ha lanciato una raccolta fondi (già ottenuti 267.000 euro) a sostegno dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza con i volti dei giocatori di riferimento della squadra maschile e femminile, con in testa Donnarumma, Romagnoli e Giacinti.

Le iniziative personali

Ci sono poi le iniziative prese singolarmente dai giocatori. Andrea Petagna, bomber della Spal, ha lanciato tramite il proprio profilo Instagram la campagna #nonlasciamoindietronessuno, un crowdfunding che sostiene gli ospedali pubblici italiani, a partire dal Niguarda di Milano che aveva bisogno di 5 postazioni di rianimazione. L’attaccante, grazie ai suoi sostenitori, ha già superato quota 180.000 euro. Iniziativa simile da parte di Federico Bernardeschi della Juventus, che sostiene l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Leonardo Bonucci ha donato 120.000 euro insieme alla moglie alla Città della Salute di Torino, mentre Zlatan Ibrahimovic donerà una mascherina per ogni pacchetto di gomme venduto dall’azienda di cui è testimonial. Simone Zaza, centravanti del Torino, si sta invece muovendo per la sua regione, la Basilicata, con una raccolta fondi per gli ospedali di Potenza, Matera e Policoro. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha devoluto 100.000 euro all’ospedale Cotugno. Non è l’unico azzurro ad aver sostenuto l’ospedale: la compagna di Arkadiusz Milik ha organizzato un crowdfunding al quale hanno preso parte anche Callejon e Zielinski.

La Serie C in campo “da casa”

Simpatica l’iniziativa lanciata dalla Serie C, che ha deciso di riprodurre le sfide del campionato con i giocatori impegnati nei salotti delle loro abitazioni. Scatta così una raccolta di video di giocatori che palleggiano, indossando rigorosamente la maglia del club: la campagna “C da casa”, lanciata anche con l’hashtag “#cvediamopresto”, sta unendo tutti i club della Serie. Spicca la donazione del Monza, di proprietà di Silvio Berlusconi, che ha già donato 50.000 euro all’Ospedale San Gerardo. “La salute pubblica è la priorità assoluta ed il legame tra il Monza Calcio e il proprio territorio è forte e imprescindibile. Per questo motivo, attraverso questa donazione, il Club ha voluto dare un aiuto concreto all’ospedale San Gerardo che, grazie agli sforzi del proprio personale, sta facendo di tutto per fronteggiare l’emergenza”, ha dichiarato l’amministratore delegato Adriano Galliani.





