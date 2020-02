di Piero Spinucci

Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Gran Bretagna e poi ancora Olanda, Australia e Bulgaria. Si allunga la lista dei Paesi che hanno adottato misure nei confronti dell’Italia, dallo ‘sconsiglio’ di viaggi a provvedimenti più rigidi, in seguito all’epidemia di coronavirus.

L’Iraq ha vietato l’ingresso agli italiani e ai viaggiatori in arrivo dall’Italia, sottolineando che sono esclusi dal provvedimento i diplomatici e le delegazioni ufficiali “a condizione che si sottopongano a controlli medici effettuati dal ministero della Sanità” iracheno al loro arrivo nel Paese arabo. Baghdad inoltre ha sconsigliato ai suoi cittadini i viaggi in Italia. Restando in Medio Oriente, anche l’Arabia Saudita, su decisione del ministero della Sanità, ha sconsigliato a cittadini e residenti del regno del Golfo i viaggi in Italia nel mezzo dell’emergenza coronavirus, mentre il Kuwait – dove si contano otto casi – ha sospeso i collegamenti aerei da e per l’Italia, come riportato dall’agenzia ufficiale Kuna. La Giordania ha vietato l’ingresso ai viaggiatori in arrivo dall’Italia. Secondo l’agenzia ufficiale Petra, le autorità di Amman hanno deciso di negare l’ingresso nel regno hascemita a tutti i viaggiatori provenienti dal nostro Paese a meno che non abbiano lasciato l’Italia 14 giorni prima dell’arrivo nel regno.

Fonte