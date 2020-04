Donazione di saturimetri

NON SOLO FINANZIAMENTI DIRETTI, ma anche aiuti in ‘natura’ perchè in questo lungo periodo di quarantena servono anche piccoli gesti concreti che possano facilitare la vita di anziani o pazienti fragili consentendogli di non uscire di casa ed esporsi al rischio di contagio. Per questo molte aziende hanno scelto la via dei servizi da mettere a disposizione dei cittadini. Ecco quelli che ci hanno segnalato dal mondo delle aziende farmaceutiche.

A Martellago, nel Veneziano, la I-Tech Medical Division, azienda leader nella creazione e diffusione di dispositivi elettromedicali è fra le poche aziende in Italia ad avere ancora pulsossimetri in vendita, pronti. “Potremmo venderli ma li regaliamo”, dicono i titolari. Utilizzare questo dispositivo permette anche da casa, in isolamento, di capire se si sta patendo una dispnea causata dal Coronavirus. Mario Balzanelli, presidente nazionale del 118, in un appello rivolto al ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che l’uso dello strumento potrebbe salvare molte vite. I medici di base ne implorano uno per ogni anziano che assistono. A fine campagna dovrebbero essere sui 5000 pezzi, ma il dato cambia di ora in ora. Al momento già consegnati a Regione Piemonte e Regione Lombardia. In fase di definizione col Veneto e con alcune Onlus. Partecipa all’operazione anche l’Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione (Unamsi) che ne donerà 500 all’Ordine dei medici di Milano.

Donazione di tablet

E sempre Unamsi ha lanciato l’iniziativa #NonLasciamoliSoli a cui ha aderito Boehringher Ingelheim finalizzata a mettere a disposizione di coloro che sono ricoverati in isolamento, tablet con i quali poter comunicare con i propri cari a casa e sentirsi meno soli. L’Azienda donerà, partecipando alla campagna, circa 300 tablet ad Aziende Ospedaliere della Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, come, ad esempio, gli Ospedali Sacco e Niguarda di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia, l’Ospedale di Esine in Valcamonica (dove ieri sono già stati consegnati i primi 30 tablet), gli Ospedali Galliera e San Martino di Genova, l’Ospedale di Piacenza e l’Ospedale D’Avanzo di Foggia.

Donazione di mascherine

Per offrire ai farmacisti sul territorio gli strumenti imprescindibili per continuare a operare con un minimo di serenità, e garantire quindi ai cittadini un servizio indispensabile, Federfarma Lombardia distribuirà 10.000 mascherine FFP2 frutto della donazione di EG, uno dei principali player del farmaco equivalente, parte del Gruppo STADA.

Consegna di farmaci a domicilio

Tra i servizi più utili, soprattutto per gli anziani, c’è la consegna gratuita a domicilio dei medicinali. Come quella realizzata da LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia, che proseguirà per tutti i cittadini, per l’intero mese di aprile presso le 135 LloydsFarmacia presenti sul territorio nelle città di Bologna, Milano, Parma, Prato e Roma, a cui si aggiunge Genova. L’elenco delle farmacie si può consultare al link consegna-domiciliare. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico – 02 80011022 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Servizi per chi soffre di emofilia

Ma alcune categorie di pazienti hanno bisogno anche di altre forme di assistenza legate alla loro patologia. Accade, per esempio, a chi soffre di emofilia. Per loro Novo Nordisk ha attivato Enixe, il programma di supporto infermieristico e fisioterapico domiciliare che ha lo scopo di migliorare la qualità di vita della persona, l’aderenza terapeutica e, allo stesso tempo, aiutare lo specialista e i centri a gestire la salute dei propri pazienti via web. Dal 1° aprile è partito anche #KoalaACasaTua, un servizio di consegna a domicilio delle specialità distribuite da Kedrion per l’emofilia effettuato da Domedica. Attivo su tutto il territorio nazionale per i prossimi tre mesi, #KoalaACasaTua è stato pensato per coprire il fabbisogno mensile di tanti pazienti emofilici che normalmente si recano alla farmacia ospedaliera o territoriale di riferimento per ritirare il farmaco di cui hanno bisogno per poi assumerlo a casa nel corso del mese.

Assistenza per diabetici e pazienti obesi

Per fornire alle tante persone con diabete uno strumento utile a gestire la propria patologia da casa, senza lasciarsi scoraggiare dalle ulteriori settimane di autoisolamento che si prospettano, la Società Italiana di Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) si attivano anche sul fronte dei social e lanciano il progetto ‘Un’ora con AMD e SID’. A partire da lunedì 6 aprile, tutti i giorni, dalle 18.00 alle 19.00, sulle pagine Facebook delle due Società Scientifiche (https://www.facebook.com/diabetericerca/ e https://www.facebook.com/AMDAssociazioneMediciDiabetologi/), diabetologi SID e AMD si alterneranno per tenere in diretta dei video tutorial sulla gestione del diabete a beneficio dei pazienti. Ogni ‘puntata’ sarà costituita sia da momenti di lezione frontale sia da sessioni interattive con la possibilità di porre domande e ricevere risposte in tempo reale dagli esperti.

BethCare è, invece, il programma di Novo Nordisk nato per dare un supporto motivazionale ed educazionale alle persone con diabete tipo 2 in trattamento con insulina basale offrendo anche al diabetologo un sostegno per la gestione dei suoi assistiti attraverso una piattaforma digitale. Per le persone con obesità, invece, grazie all’applicazione App&Opp e ad un team dedicato di professionisti, oltre al servizio che aiuta i pazienti giorno per giorno nel percorso di cura, si offre un ulteriore supporto motivazionale sgravando, in questo momento difficile, il medico da eventuali richieste di supporto aggiuntive. Infine, continua il GHD Patient Support Program di Novo Nordisk, il servizio di addestramento infermieristico domiciliare per coloro che hanno disturbi della crescita e per i loro caregiver.

Per i pazienti oncologici

I pazienti che hanno un tumore sono tra i più fragili, sia dal punto di vista fisico che emotivo. In loro ‘soccorso’ si stanno attivando molte associazioni da sempre al loro fianco come segnala Europa Donna Italia che ha condotto un’indagine nella propria rete di associazioni per monitorare i servizi di supporto erogati alle donne con tumore al seno durante la pandemia di COVID-19. Delle 41 associazioni che hanno risposto, il 60% fornisce supporto a distanza, il 13% supporto diretto, mentre il 27% entrambe le tipologie. Inoltre, 6 associazioni su 10 hanno organizzato, oppure partecipato a, raccolte fondi in sostegno degli ospedali. Un segnale forte che ribadisce l’importanza, anche nei momenti più critici, del terzo settore. Inoltre, il 60% delle associazioni si sono fatte portavoce di raccolte fondi promosse dagli ospedali del territorio, dalla protezione civile o organizzate dalla stessa associazione anche grazie alle donazioni dei propri fondi destinati all’acquisto di beni e servizi per l’azienda sanitaria di riferimento. E’ rivolta ai pazienti oncologici anche l’iniziativa di Ipsen “Vicino a Te”, un servizio di consegna a domicilio su tutto il territorio nazionale del suo farmaco oncologico orale per i pazienti con carcinoma renale. I pazienti interessati riceveranno le informazioni dal proprio medico specialista o dal farmacista ospedaliero e, se vorranno usufruire del servizio, avranno la possibilità di concordare le modalità di consegna direttamente con la società incaricata del servizio.

Il volontariato al telefono

Ma è anche nell’offrire il proprio capitale umano e professionale che le aziende possono affiancare le istituzioni: è quello che ha fatto Roche Italia mettendo a disposizione del Ministero della Salute una parte del proprio personale altamente specializzato per affiancare gli operatori di primo livello del numero 1500. Da questa offerta, nasce il protocollo di intesa siglato dal Ministero della Salute e da Roche Italia che danno avvio al primo progetto di volontariato di competenza in tempi di COVID-19. Alla campagna hanno risposto 250 persone, il 25% di tutto il personale dell’affiliata italiana del Gruppo. I professionisti di Roche Italia affiancheranno gli operatori di primo livello del numero 1500 a partire dal 1° di aprile, aumentando sensibilmente la capacità di risposta del centralino. Il numero verde 1500 prevede diversi livelli di assistenza e supporto al cittadino.