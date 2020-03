‘Tutti a casa’. Ma la tentazione di uscire, nonostante le disposizioni del governo per contenere la diffusione del Covid-19, è più forte del timore di incorrere nelle sanzioni. E nel grande mosaico italiano delle autocertificazioni che spiegano l’allontanamento da casa, spunta anche qualche assurda giustificazione. Certo la fantasia non manca a giudicare dalle motivazioni raccolte dalle forze dell’ordine deputate ai controlli su tutto il territorio nazionale dopo il Dpcm del 9 marzo che vieta gli spostamenti se non per esigenze di lavoro, motivi di salute, visite mediche, acquisto di beni di prima necessità.

Fonte