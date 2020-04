Oltre 5.000 viaggiatori da accompagnare alla scoperta dell’Italia tra giugno e settembre 2020 (se la crisi lo permetterà), 500 operatori – tra enti e strutture ricettive – da supportare durante la ripartenza e 30 nuovi itinerari ed esperienze in Italia: questi gli obiettivi di ‘Destinazione Italia’, il progetto con cui WeRoad, la startup italiana che ha innovato il segmento dei viaggi di gruppo, si prepara ad affrontare una stagione estiva all’insegna del turismo interno. Le prospettive economiche per la stagione estiva e per l’anno in generale minacciano di mettere in ginocchio soprattutto i piccoli operatori del settore, da qui l’iniziativa di WeRoad: perché non coinvolgere tanto gli operatori del settore e quanto la community di viaggiatori per scovare le esperienze più inconsuete del nostro paese, e disegnare – in modo partecipativo e digitale – gli itinerari di viaggio per questa strana estate in tempo di coronavirus?

