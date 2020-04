Continua la programmazione on line di Musica per Roma con gli hashtag #AuditoriumLives e #ioRestoaCasa del Jazz (sui canali Facebook, Instagram, Twitter Spotify, Telegram). Il 21 aprile in particolare, oltre al Natale di Roma che verrà festeggiato con un intervento on line di Ambrogio Sparagna che alle 11 saluterà la città con uno stornello per voce e organetto improvvisato secondo l’antica tradizione della musica popolare, ricorrono due compleanni importanti. I 18 anni dalla prima inaugurazione della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica e i 15 anni di attività della Casa del Jazz.

