di Elena Davolio

Il dramma della povertà, con l’emergenza coronavirus, esplode in tutta la sua carica allarmante. In prima fila nel portare aiuti, ci sono sempre i preti e anche le suore di strada, una sorta di ‘Croce Rossa del Signore’. Dalla Terra dei Fuochi, spiega all’Adnkronos don Maurizio Patriciello “l’allarme non è esagerato, è a macchia di leopardo. Qui i poveri stanno pagando un prezzo altissimo. Quello che posseggo io lo spenderò fino all ‘ultimo centesimo per loro poi non mi vergognerò di chiedere l’elemosina”. Da Taranto don Nicola Preziuso, parroco nel quartiere operaio Tamburi, non può stare al telefono: “Ci sono tanti poveri da aiutare. Tutto quello che si può fare lo facciamo, con l’aiuto di diocesi è Caritas”. Suor Paola, da Roma, va al sodo: “L’emergenza coronavirus ha esasperato la situazione. Molti indigenti oggi non si possono muovere e noi dovremmo poterci spostare senza moduli o permessi perché la povertà non ha confini”.

Fonte