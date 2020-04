Parte in Lombardia la prima sperimentazione dei test sierologici sotto la regia regionale. Da domani gli ospedali di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona sono pronti a ricevere i kit medici per sondare l’immunità dei cittadini cercando nel sangue gli anticorpi neutralizzanti. I primi ad essere sottoposti ai test sono medici e infermieri lombardi, in tutto 500 mila. Prima in queste quattro province. Da martedì prossimo in tutta la regione. ” In generale tutti i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil-influenzali, le persone senza sintomi da almeno 14- 21 giorni segnalati dalle Ats o chi ha avuto contatti con casi asintomatici o con sintomi lievi identificati dalle Ats ma senza tampone e ancora in quarantena fiduciaria sono invitati a presentarsi in uno dei centri prelievi concordati con le Ats ” , annuncia l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Successivamente si testerà il resto della popolazione.

Il test sierologico è quello messo a punto dal team del Policlinico San Matteo di Pavia guidato dal professor Fausto Baldanti con i 50 ricercatori della Diasorin di Valuggia, nel Vercellese, che lo commercializza a un costo, per la Regione, di 4 euro più iva per ogni kit. E’ il primo esame ad aver ottenuto la certificazione europea per poter entrare nel mercato. Ventimila test al giorno, per ora. E a regime – fine maggio – anche il triplo. La Diasorin ha sfruttato il know how del San Matteo in virologia e l’esperienza dei 1200 pazienti covid qui trattati per mettere a punto ” un’esca con la proteina del covid- 19 che pesca nel sangue per vedere se gli anticorpi abboccano – spiega Alessandro Ventura, presidente del San Matteo – con la specificità di trovare gli Igg neutralizzanti, anticorpi che si collocano sulla punta della corona del virus, che si creano nella fase più avanzata dell’infezione e fanno da protezione al virus ” .

Quanto dura questa ” barriera” è presto per dirsi: ” Si ipotizza due, tre mesi, ma non lo sappiamo ancora”. In 60 minuti la provetta viene analizzata: se gli anticorpi ci sono, l’individuo viene sottoposto al tampone perché – in casi residuali – potrebbe essere ancora positivo al virus. Anche se, dai primi studi, “gli immuni poi positivi al tampone non sembrano più contagiosi, ma solo l’estensione del campione potrà convalidare questa risultanza ” dice Ventura. Ci si attende che ” solo” il 10, al massimo il 15 per cento dei lombardi risulterà immune. A Brescia si parte domani. ” Siamo organizzati per fare 3000 test al giorno con la possibilità di arrivare fino al doppio, ma i kit non sono ancora arrivati dalla Regione. Dovrebbero essere qui a ore, ci hanno assicurato, più altri 5mila entro lunedi “, spiega Marco Trivelli, direttore generale degli Spedali Civili che lavora sul filo dei minuti, impegnato dalla mattina alla mattina per organizzare quello che molti vivono come il patentino, la svolta per ricominciare. Lui è ben più prudente: “Bisognerà rifarlo più volte da qui a Natale, non sappiamo quanto duri l’immunità ” . A Brescia stanno giocando d’anticipo: ” Per portarci avanti abbiamo cominciato a fare i prelievi ai sanitari: l’idea è riuscire a completare tutto il personale di Brescia e Franciacorta entro lunedi, sono circa 10mila persone”.