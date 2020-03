Un plauso che viene non solo dal nostro paese, ma anche dalla scena internazionale. La puntata di ‘Piazzapulita’ sul Coronavirus andata in onda ieri sera, che ha mostrato per la prima volta l’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona alle prese con il Coronavirus, mette d’accordo universalmente il mondo dell’informazione impegnato, in queste ore, ad affrontare l’emergenza. “Filmato terrificante in questo pezzo dell’eccellente team di ‘Piazzapulita’ -scrive su Twitter il corrispondente da Roma della Bbc, Mark Lowen– all’interno dell’ospedale di Cremona che si occupa dell’epidemia di Coronavirus. Grande rispetto per le incredibili equipe mediche che lavorano in questo ambito nell’ambiente più difficile”.

Fonte