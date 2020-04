In periodo di lockdown generalizzato e di chiusura forzata di imprese e lavoro a causa dell’emergenza coronavirus, con conseguenti impatti occupazionali, ci sono diversi settori produttivi, aziende e lavori, invece, che stanno avendo un boom di richieste proprio, e forse grazie, al periodo di quarantena diffusa. Orienta, ha stilato un elenco delle professioni e dei lavori più in voga in questo periodo indicando anche una percentuale di aumento delle richieste nell’ultimo mese: +61,50%. Circa il 40% dei candidati, inoltre, è disponibile a spostarsi in altre città diverse da quella di residenza.

