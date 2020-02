“Da ormai due settimane siamo ospiti delle Forze Armate, sottoposti alla custodia e all’assistenza del personale del Policlinico militare del Celio. Con noi, gli altri 62 connazionali che hanno preferito lasciarsi alle spalle quella vita sospesa, fatta di precauzioni e incertezze”. E’ il racconto di Francesco Barbero e Xiaowei Yan, infermiere di area critica e medico d’emergenza, due operatori sanitari rientrati da Wuhan che, in esclusiva per ‘Medical Facts’ del virologo Roberto Burioni, hanno raccontato la loro esperienza. “Ora ci avviamo al termine della nostra quarantena – spiegano – 14 giorni poi allungati a 17, per essere sicuri di non far correre alcun rischio al nostro Paese. E tanti test, dai fastidiosissimi tamponi rino-faringei ai prelievi di sangue”.

