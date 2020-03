“Aiuterò i sanitari che stanno rischiano la vita per il prossimo”

– “Proteggere le vite umane è più importante di qualsiasi altro interesse”. Dalla sua casa a Madeira, dove è in isolamento dopo la notizia della positività al coronavirus di Rugani, Cristiano Ronaldo lancia un messaggio ai suoi tanti follower sui social invitandoli a fermarsi e a riflettere sul “momento molto particolare” che il mondo sta affrontando. Il fuoriclasse portoghese esprime “solidarietà a chi in questi giorni sta combattendo contro il virus”, a cominciare dal compagno di squadra. E in un messaggio su Instagram invita tutti a “seguire i consigli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi di ogni Paese”.

Non parla da calciatore CR7 ma, per una volta, lo fa da “figlio, padre e semplice essere umana preoccupato per gli sviluppi che tutto il mondo sta affrontando in questi giorni”. Le foto con i pettorali scolpiti e i pollici all’insù, o le immagini delle sue giocate, sembrano un lontano ricordo di fronte all’emergenza che sta azzerando tutto. “Il pensiero ora va tutti quelli che in questi giorni hanno perso qualcuno di caro”. E promette il suo “supporto per gli incredibili professionisti sanitari che in questi giorni stanno mettendo a rischio le proprie vite per salvare quelle degli altri”.

Solidarietà e beneficenza anche dagli altri giocatori bianconeri

Messaggi di solidarietà e beneficenza arrivano anche dai suoi compagni di squadra, che hanno già raccolto più di 300mila euro per gli ospedali di Torino e del Piemonte, mentre cercano di ingannare il tempo dell’isolamento. Miralem Pjanic ne approfittando per migliorare le proprie abilità in cucina, Adrien Rabiot si mette in ordine i capelli, Douglas Costa gioca a palla con il suo cane Bella, Carlo Pinsoglio riposa con la fidanzata, Giulia Ortaggi, e due carlini. Attimi di serenità soltanto apparente, che non celano la preoccupazione di tutti. Quella di tornare al più presto alla normalità.