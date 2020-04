“Questa è una fase in cui non c’è una terapia che funzioni al 100 per cento: si prova qualsiasi cosa. Ma questo riflette la grande necessità di trovare dei composti attivi: in qualche modo, anche per uso compassionevole, viene sperimentato qualsiasi farmaco che sembra avere un effetto. E’ la stessa situazione che è accaduta per Sars ed Ebola”. Lo ha detto al Messaggero l’epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università-azienda ospedale di Padova “La combinazione che ora si usa di più è la clorochina, che è un antimalarico, insieme alla azitromicina, un antibatterico. E pare che funzioni – aggiunge l’epidemiologo – Sono farmaci che interferiscono con alcuni processi della cellula che sono importanti per l’assembramento dei vari componenti del virus. In qualche modo ne ritardano la moltiplicazione”.

