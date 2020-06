“Il paper che uscirà a breve sulla rivista ‘Nature’ dimostra chiaramente che i bambini di età compresa tra uno e 11 anni non si ammalano anche in presenza di una forte esposizione“. Lo ha sottolineato il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti intervenendo nel corso di una iniziativa benefica a Vo, il comune padovano di uno dei primi focolai italiani di Covid 19. “Se permettiamo agli adulti di andare allo stadio, se permettiamo scene di socializzazione nei bar e nei ristoranti, e si pensa addirittura di riaprire le discoteche, non è coerente come atteggiamento tutta questa resistenza nei confronti del mondo della scuola. Gli insegnanti si potrebbero proteggere con le mascherine che funzionano”.

