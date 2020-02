– Nell’affrontare il nuovo coronavirus “il nostro Paese deve seguire la linea che ha finora seguito” e “continuare nell’implementazione delle misure di isolamento, le uniche attualmente in grado di controllare la diffusione del virus”. Sono parole del virologoin un articolo pubblicato sul suo sito di informazione MedicalFacts.it, sottolineando come “molti dei commenti che leggete sul possibile andamento dell’epidemia si basano, come vi ripetiamo da giorni, su stime ancora imprecise”.

“Seguendo giornalmente l’evoluzione dell’epidemia del nuovo coronavirus (ribattezzato Sars-CoV-2) responsabile della Covid-19 (questo il nome dato dall’Oms alla patologia che causa) – ricorda Burioni – ci imbattiamo ancora in commenti da parte di profani, ma anche – ed è decisamente più sorprendente – di addetti ai lavori del tipo: ‘Molto rumore per nulla. Questo virus ha una letalità che, nella peggiore delle ipotesi, è pari solo al 3%’. Affermazioni di questo tipo testimoniano come chi le pronuncia, nella migliore delle ipotesi, non conosce la storia”.

Secondo il virologo, “a ribadire quest’ultimo concetto è un commento pubblicato sulla rivista ‘Jama’, fonte autorevolissima che più volte abbiamo citato sul nostro sito, in cui si ribadisce come la gravità dell’infezione non è l’unico parametro da prendere in considerazione quando si studiano e si provano a prevedere gli effetti di un’epidemia – osserva – Questo parametro deve essere associato alla facilità di trasmissione dell’agente infettivo nella popolazione umana. Due parametri che, solo se considerati insieme, possono fornire un quadro preciso”.

“A conferma di questo, gli autori citano l’esempio dell’influenza pandemica del 2009: questo virus era responsabile di una forma clinica non particolarmente grave, ma caratterizzata da una trasmissibilità abbastanza elevata – ricorda Burioni – Il cosiddetto tasso netto di riproduzione, ovvero il numero che indica quanti soggetti possono essere infettati da un singolo malato, era inizialmente stato stimato in 1,7. Nonostante la modestissima gravità della patologia causata, però, si stima che nel solo primo anno della pandemia siano morte più di 200 mila persone in tutto il mondo a causa di questo virus”.

“È per questo motivo che non ha alcun senso commentare alla leggera, come riportavamo all’inizio, i dati ancora molto parziali sulla letalità del nuovo virus. È per questo motivo che bisogna prendere con le pinze le stima del suo tasso di riproduzione che, alla luce di varie evidenze (non ultimo il rapido aumento dei contagi sulla nave da crociera al largo del Giappone), sembra essere elevato. È per questo motivo che è fondamentale conoscere meglio i dettagli sull’andamento delle diverse forme cliniche dell’infezione. È per questo motivo – conclude Burioni – che è fondamentale continuare nell’implementazione delle misure di isolamento, le uniche attualmente in grado di controllare la diffusione del virus”.