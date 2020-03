Nei video girati dagli operatori a bordo, alcuni dei quali hanno deciso di non svolgere la propria attività per tutelarsi non entrando a contatto con i passeggeri durante i 20 giorni di navigazione, nei corridoi nessuno indossa la mascherina o un paio di guanti. “Noi siamo puliti e sani – spiega una ragazza dell’equipaggio – non possiamo esser certi delle persone che sono state fatte salire a bordo e che ci resteranno fino al 10 aprile. Fino a ieri sera saremmo dovuti partire senza passeggeri. Ora siamo fermi al porto delle Mauritius e partiremo domani sera alle 21. Oggi non avremmo dovuto imbarcare ma stamattina hanno deciso di far salire 870 passeggeri di nazionalità diverse per portarli in Italia. La nave è uno spazio chiuso. Se succede qualcosa abbiamo due dottori, tre infermieri e un solo macchinario per la respirazione: se si ammalano due persone una vive e l’altra no”.

