Obiettivo: “Lavorare perché il virus possa essere trattenuto dentro una specifica area geografica“. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato con queste parole il senso complessivo dell’ordinanza a doppia firma con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Si tratta di un documento in 8 punti in cui si dispongono una serie di provvedimenti per 10 Comuni: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano. L’area geografica individuata è quella in cui sono circoscritti i 14 casi risultati positivi al nuovo coronavirus. E già stamattina l’assessore lombardo al Welfare aveva ribadito l’invito precauzionale a restare in casa ai cittadini della zona ‘rossa’.

