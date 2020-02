“Smart working subito senza tutti gli adempimenti previsti dalla legge? E’ un atto correttissimo quello adottato dal governo, a patto che non sia una scorciatoia e che non serva solo per gestire le emergenze”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Mariano Corso, responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. “In questa fase di emergenza – spiega – sicuramente si velocizza l’attivazione dello smart working, ma non si può prescindere dall’importanza di un accordo di responsabilità datore di lavoro-dipendente”. “In pratica – chiarisce – il lavoratore si ‘prende’ l’autonomia di operare da casa, in perfetta flessibilità, e in cambio l’azienda ne misura i risultati. Il lavoratore è comunque subordinato, anche se lavora ‘da casa’, e quindi deve dare conto del raggiungimento degli obiettivi”.

