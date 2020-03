Nella corsa al vaccino per Covid-19 c’è anche un’azienda italiana. Takis, società biotech di Castel Romano (Roma) annuncia di essere pronta a testare il suo vaccino contro Covid-19 sui modelli pre-clinici. “L’autorizzazione arriva dal ministero della Salute e rappresenta il primo passo per portare il vaccino all’uso umano”, si legge in una nota. Già alla fine di gennaio l’azienda aveva annunciato di voler realizzare un vaccino contro il coronavirus. “In queste settimane il nostro Paese è diventato uno dei più colpiti dall’epidemia Covid-19, rendendo ancora più urgente la ricerca di vaccini e terapie efficaci”. Oggi i ricercatori di Takis ribadiscono il loro impegno e quello della ricerca italiana, mettendo a disposizione la loro competenza nel campo dei vaccini e dell’immunologia. I primi risultati della sperimentazione pre-clinica saranno disponibili “già ad aprile”.

