Corsa al tampone, con numeri verdi intasati e irraggiungibili e addirittura truffatori che si presentano nelle case travestiti da operatori. E cancellazioni delle visite di routine per paura di andare in ospedale. “Ma attenzione: non dimentichiamo chi sono i casi sospetti per i quali è indicato il tampone” per il coronavirus. E’ il monito di Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) e docente di Pediatria all’università di Parma, che invita alla calma e ricorda all’AdnKronos Salute: “Si tratta di persone con un’infezione respiratoria acuta che negli ultimi 14 giorni sono stati in Cina o nelle aree italiane dove c’è un focolaio (le cosiddette aree rosse)”.

