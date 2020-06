Africa

Africa

La Caf (confederazione africana di calcio) ha annunciato il rinvio della Coppa d’dell’anno prossimo, a causa del coronavirus. La nuova data della competizione, che era in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio del 2021, sarà gennaio 2022. “La sanità è la nostra priorità assoluta – ha detto il presidente della Caf hmad Ahmad nel corso di una videoconferenza – e dobbiamo tenere conto che inil picco della pandemia non è ancora stato raggiunto”.

La Caf ha seguito l’esempio di Uefa e Conmebol che hanno deciso il rinvio al 2021 di Europei e Coppa America. La Coppa d’Africa si disputerà in Camerun e vedrà al via 24 squadre, da completare le qualificazioni che erano state sospese per la pandemia. L’edizione del 2023 resta confermata in Costa d’Avorio, riprogrammate anche altre competizioni africane tra cui il campionato delle Nazioni africane, la Champions e la coppa della confederazione.