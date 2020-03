Le celle telefoniche usate per capire chi esce di casa: e in Lombardia, a ieri, ancora il 40 per cento delle persone ha compiuto spostamenti oltre i 300 metri, nonostante i divieti e gli appelli a non uscire di casa per limitare la diffusione del contagio da coronavirus. Un controllo da remoto, con l’assessore lal Welfare Giulio Gallera che stamattina si affretta a precisare: “C’è un’applicazione che le grandi compagnie telefoniche hanno messo a disposizione per vedere in maniera aggregata e totalmente anonima il flusso delle persone, come si sono mosse all’interno della regione o fuori. Nessuno controlla come il Grande Fratello”.

E ieri, secondo i dati della Prefettura di Milano, sono state 5.123 le persone controllate ieri, e 292 quelle denunciate, all’interno della città metropolitana di Milano, dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi dedicati al monitoraggio dell’osservanza delle norme per il contenimento del Coronavirus contenute nei Dpcm del 8, 9 e 11 marzo. Lo comunica in una nota la Prefettura di Milano. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.329 e 6 i titolari denunciati.







